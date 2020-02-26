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Назван самый привлекательный аромат для человека

Свое название этот аромат получил еще 60 лет назад

сегодня, 18:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Назван самый привлекательный аромат для человека

Люди способны различать многие запахи, и каждый человек имеет свой любимый аромат. Некоторые приходят в восторг от запаха свежескошенной травы, а другим нравится запах только что сваренного кофе. А недавно австралийские ученые выяснили, какой аромат привлекает почти всех людей.

Оказывается, что "петрикор" - землистый запах, который ощущается после дождя, приятен для большей половины человечества. Этот термин был придуман ему еще 60 лет назад, такими исследователями, как Изабелла Джой Беар (Австралия) и Родерик Г. Томас (Великобритания).

Ученые объясняют, что некоторые растения в засушливые периоды выделяют масла, которые поглощаются глинистыми почвами и горными породами. А после дождя эти масла высвобождаются в воздух вместе с геосмином - химическим соединением, которое является источником специфического аромата.

Австралийские исследователи считают, что любовь к этому землистому запаху передается через поколения и держит свое начало с периода первобытных людей. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что человеческий язык может распознавать запахи.


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Источник: https://www.belnovosti.by/krasota-i-zdorove/nazvan-samyy-privlekatelnyy-aromat-dlya-cheloveka-vy-ego-tozhe-lyubite
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