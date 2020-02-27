Брата Виктора Ющенко наказали за плагиат

Брата третьего президента Украины Виктора Ющенка наказали за плагиат в научной диссертации. Аттестационная коллегия Министерства образования и науки лишила его степени доктора исторических наук — сообщает прес-служба МОН.

Соответствующее решение приняли на заседании в среду 26 февраля. Комиссия рассматривала диссертацию Петра Ющенко "Киево-русское наследие в исторической памяти украинского общества". Именно благодаря этой научной работе он и получил звание доктора исторических наук. Это случилось в сентябре 2019-го года в Национальном педагогическом университете имени Драгоманова.

И вот, не прошло и полугода, как коллеги Ющенко по научному миру признали — в диссертации автор не использует собственных научных положений и использует некорректные ссылки. Кроме того, некоторые фрагменты текста он попросту украл из научных трудов других ученых, считают члены аттестационной комиссии.

"Очень важно, что профессиональное сообщество не молчит и называет нарушение нарушением, плагиат — плагиатом, имитацию науки — имитацией", - прокомментировал решение комиссии Егор Стадный, заместитель Министра образования и науки.

Следует отметить, что брат Виктора Ющенко не единственный, кто лишился научной степени. Во время этого же заседания аттестационная комиссия лишила научной степени еще двоих ученых — Татьяну Граничник (за "несоответствие паспорта научной специальности") и Инну Деревянко (за "фальсификацию базы источников", плагиат, ко всему, "диссертация не является научным исследованием"). Обе остались без степени кандидатов наук.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что создателей оскароносного фильма "Паразиты" обвинили в плагиате.



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