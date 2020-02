Оскароносный фильм «Паразиты» обвинили в плагиате

Южнокорейская кинолента "Паразиты", премьера которой состоялась в 2019 году, была удостоена множества наград, в том числе и четырех статуэток "Оскар". Фильм получил восторженные отзывы не только от зрителей, но и кинокритиков. Однако, на создателей комедийной-драмы хотят подать в суд за плагиат.

Продюсер индийского фильма "Minsara Kanna" Тенаппан П.Л, обвиняет команду "Паразитов" в том, что они "украли" из его ленты ключевые моменты. И теперь вместе с международными адвокатами он будет вести судебное разбирательство. Продюсер не стал уточнять, какие именно детали сюжета были "сплагиачены", но просто так оставлять дело он не намерен.

Режиссер "Minsara Kanna" Равикумар К. С признался, что пока не смотрел "Паразитов", но ему приятно, что его проект вдохновил корейских коллег на новую историю, которая получила такой невероятный успех.

К слову, фильм "Minsara Kanna" был снят в 1999 году и рассказывает о парне, который влюбляется в девушку из обеспеченной семьи. Чтобы быть поближе к любимой, он устраивается работать в ее дом.

#Parasite Reps Respond To Reports That Producer Of Indian Film "Minsara Kanna" Is Considering Plagiarism Lawsuit https://t.co/8iCxsVu0OD pic.twitter.com/nm1Ip3o1Td