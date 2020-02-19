Язык

Українська

Русский

Coinspot 19.02.2020

BTC/USD

9 795,04

ETH/USD

249,41

LTC/USD

70,61

НБУ 19.02.2020

USD/UAH

24,47

EUR/UAH

26,52

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Оскароносный фильм «Паразиты» обвинили в плагиате
НОВОСТИ Все новости

Оскароносный фильм «Паразиты» обвинили в плагиате

На создателей фильма собираются подать в суд

сегодня, 16:10 383
Автор:

• Светлана Шкурупий

Оскароносный фильм «Паразиты» обвинили в плагиате

Южнокорейская кинолента "Паразиты", премьера которой состоялась в 2019 году, была удостоена множества наград, в том числе и четырех статуэток "Оскар". Фильм получил восторженные отзывы не только от зрителей, но и кинокритиков. Однако, на создателей комедийной-драмы хотят подать в суд за плагиат.

Продюсер индийского фильма "Minsara Kanna" Тенаппан П.Л, обвиняет команду "Паразитов" в том, что они "украли" из его ленты ключевые моменты. И теперь вместе с международными адвокатами он будет вести судебное разбирательство. Продюсер не стал уточнять, какие именно детали сюжета были "сплагиачены", но просто так оставлять дело он не намерен.

Режиссер "Minsara Kanna" Равикумар К. С признался, что пока не смотрел "Паразитов", но ему приятно, что его проект вдохновил корейских коллег на новую историю, которая получила такой невероятный успех. 

К слову, фильм "Minsara Kanna" был снят в 1999 году и рассказывает о парне, который влюбляется в девушку из обеспеченной семьи. Чтобы быть поближе к любимой, он устраивается работать в ее дом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что телеканал НВО планирует выпустить сериал по мотивам "Паразитов".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...