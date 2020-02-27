Названы самые популярные предметы на пробное ВНО-2020

Украинские школьники для прохождения пробного внешнего независимого тестирования зачастую выбирали украинский язык и литературу, математику и историю Украины. Об этом говорится на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Такое распределение предметов, отмечают в УЦОКО, является традиционным. Так, пробную проверку знаний по украинскому языку и литературе решили пройти 189 928 человек, математике – 62 388, истории Украины – 37 860 и английскому языку – 45 844.

Всего в этом году для участия в пробном ВНО зарегистрировались 218 662 человека. Большинство из них - 143 498 - изъявили желание проходить пробное тестирование по двум предметам. Отметим, что в прошлом году "репетировали" ВНО 191 314 человек.

В сообщении говорится, что приглашения-пропуски с информацией относительно пробного тестирования со 2 марта будут находиться в личных кабинетах участников на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

Добавим, что пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 21 марта, по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, а также иностранным языкам – 28 марта.

Ранее "Комментарии" писали, что в Украине началась регистрация на ВНО.

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