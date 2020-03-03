В Киеве вводят электронный студенческий билет

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8748.76
ETH/USD
224.27
LTC/USD
60.81
USD/UAH
25.07
EUR/UAH
28.09
RUB/UAH
0.38
В столице Украины вводят
электронный студенческий билет, который будет одновременно удостоверением
учащегося и проездным билетом. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
Как сообщил директор
Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров, с
помощью такой карты владелец сможет покупать поездки по льготной цене.
Администрациям высших учебных заведений придется обеспечить своих студентов такими билетами. Всем заведениям уже направлены письма с соответствующими требованиями.
Первыми пластиковые
электронные студенческие билеты заказали в киевском политехе. КГГА призвала
заказать обновленные варианты как можно скорее, ведь скорость изготовления
зависит исключительно от учебных заведений.
В ноябре 2019 года в
киевском метро также планировали запустить электронный билет, но запуск перенесли
на 2020 год.
Также в Украине
планируют ввести электронные паспорта и военные билеты с помощью приложения "Дiя".
Как сообщал портал "Комментарии",
Верховная Рада Украины переходит на электронный документооборот, но до сентября
будут действовать обе формы документации.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости