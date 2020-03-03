В Киеве вводят электронный студенческий билет

В столице Украины вводят электронный студенческий билет, который будет одновременно удостоверением учащегося и проездным билетом. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.



Как сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров, с помощью такой карты владелец сможет покупать поездки по льготной цене.

Администрациям высших учебных заведений придется обеспечить своих студентов такими билетами. Всем заведениям уже направлены письма с соответствующими требованиями.





Первыми пластиковые электронные студенческие билеты заказали в киевском политехе. КГГА призвала заказать обновленные варианты как можно скорее, ведь скорость изготовления зависит исключительно от учебных заведений.

В ноябре 2019 года в киевском метро также планировали запустить электронный билет, но запуск перенесли на 2020 год.

Также в Украине планируют ввести электронные паспорта и военные билеты с помощью приложения "Дiя".

Как сообщал портал "Комментарии", Верховная Рада Украины переходит на электронный документооборот, но до сентября будут действовать обе формы документации.

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