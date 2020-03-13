Стало известно, получат ли учителя зарплаты за период карантина

Учителя в Украине обеспокоены тем, что могут не получить заработные платы за 3 недели карантина, который объявили в нашей стране из-за коронавируса. В свою очередь в Министерстве образования и науки уверяют, что все педагоги получат среднюю заработную плату.



В сообщении пресс-службы Минобразования говорится, что в ведомство стали обращаться учителя с заявлениями, что их заставляют уходить в неоплачиваемый отпуск на время карантина. Отмечается, что такое требование не законно.

"Согласно статье 113 Кодекса законов о труде Украины, за время простоя, когда возникла производственная ситуация, опасная для жизни или здоровья работника или для людей, которые его окружают, и окружающей природной среды не по его вине, за ним сохраняется средний заработок. Чтобы напомнить о законе, мы подготовили письмо органам управления и руководителям учреждений", – сообщили в Министерстве образования.

В то же время учителя смогут получить зарплату больше, если выполняют другую организационную работу, не связанную с основной. Также, если права педагогов все равно будут нарушаться, они могут обратиться к Образовательному омбудсмену, который работает в тесном сотрудничестве с Минобразования.

Ранее "Комментарии" сообщили, что в Кабмине объяснили, как будет действовать карантин и какие вводятся ограничения.

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