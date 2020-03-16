Ученые объяснили, как кофе влияет на нашу креативность

Ученые из Арканзаского университета (США) выяснили, как кофе способен повлиять на творческие способности и креативность человека. Для этого они в течении нескольких дней наблюдали за добровольцами, употребляющими кофеин.

80 добровольцев согласились испытать на себе влияние бодрящего напитка. Ученые хотели выяснить, существует ли связь между действием кофеина и креативностью человека. И, в конечном итоге, нашли. Итог эксперимента оказался для представителей творческих профессий неутешительным.

Каждый из добровольцев в то или иное время употребляли таблетки кофеина, равные по дозировке порции эспрессо. Затем их просили решить различные задачи: одни требовали конкретного решения, другие - творчества и креативности.

В итоге, выяснилось, что с конкретными задачами участники эксперимента справились на отлично. И их способности были выше обычного. А вот что касается творческих заданий, то после употребления кофеина ничего не изменилось. Креативность добровольцев осталась на том же уровне, что и до начала эксперимента.

В итоге, ученые сделали вывод - если нужно решить конкретную задачу, повысить внимание, то чашечка кофе может стать отличным помощником. Но не стоит злоупотреблять напитком в надежде открыть в себе второе творческое дыхание. Лучше включить фантазию.

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