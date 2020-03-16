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Ученые объяснили, как кофе влияет на нашу креативность

Даже, одна чашка бодрящего кофе может повлиять на продуктивность человека, в целом. Но людям творческим есть над чем задуматься.

сегодня, 08:48
Автор:

• Виолетта Комаровская

Ученые объяснили, как кофе влияет на нашу креативность

Ученые из Арканзаского университета (США) выяснили, как кофе способен повлиять на творческие способности и креативность человека. Для этого они в течении нескольких дней наблюдали за добровольцами, употребляющими кофеин.

80 добровольцев согласились испытать на себе влияние бодрящего напитка.  Ученые хотели выяснить, существует ли связь между действием кофеина и креативностью человека. И, в конечном итоге, нашли. Итог эксперимента оказался для представителей творческих профессий неутешительным. 

Каждый из добровольцев в то или иное время употребляли таблетки кофеина, равные по дозировке порции эспрессо. Затем их просили решить различные задачи: одни требовали конкретного решения, другие - творчества и креативности. 

В итоге, выяснилось, что с конкретными задачами участники эксперимента справились на отлично. И их способности были выше обычного. А вот что касается творческих заданий, то после употребления кофеина ничего не изменилось. Креативность добровольцев осталась на том же уровне, что и до начала эксперимента. 

В итоге, ученые сделали вывод - если нужно решить конкретную задачу, повысить внимание, то чашечка кофе может стать отличным помощником. Но не стоит злоупотреблять напитком в надежде открыть в себе второе творческое дыхание. Лучше включить фантазию. 

Ранее "Комментарии" рассказывали советы врачей о том, как преодолеть зависимость от кофе.


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Источник: https://lux.fm/ru/uchenye-vyyasnili-kak-kofe-vliyaet-na-nashu-kreativnost_n92321
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