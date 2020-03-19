Стало известно, могут ли перенести конец учебного года в Украине

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Если карантин закончится 3 апреля, то графики учебного года останутся без изменений. Об этом заявила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий на брифинге.
"Если карантин закончится 3 апреля, то точно не будут смещены графики окончания учебного года", - отметила Мандзий.
Однако в Минобразования добавили, что есть вероятность уплотнения графика обучения за счет свободных от учебы дней до 31 мая. Отметим, что пока неизвестно, будут ли продлевать учебный год в Украине, если карантин затянется.
Напомним, учителя в Украине обеспокоены тем, что
могут не получить заработные платы за 3 недели карантина, который объявили в нашей
стране из-за коронавируса. В свою очередь в Министерстве образования и науки
уверяют, что все педагоги получат среднюю заработную плату. Так, в
сообщении пресс-службы Минобразования говорят, что в ведомство начали обращаться
учителя с заявлениями, что их заставляют идти в неоплачиваемый отпуск на время
карантинных мероприятий. Отмечается, что такое требование не является законным.
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