Стало известно, могут ли перенести конец учебного года в Украине

Если карантин закончится 3 апреля, то графики учебного года останутся без изменений. Об этом заявила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий на брифинге.

"Если карантин закончится 3 апреля, то точно не будут смещены графики окончания учебного года", - отметила Мандзий.

Однако в Минобразования добавили, что есть вероятность уплотнения графика обучения за счет свободных от учебы дней до 31 мая. Отметим, что пока неизвестно, будут ли продлевать учебный год в Украине, если карантин затянется.

Напомним, учителя в Украине обеспокоены тем, что могут не получить заработные платы за 3 недели карантина, который объявили в нашей стране из-за коронавируса. В свою очередь в Министерстве образования и науки уверяют, что все педагоги получат среднюю заработную плату. Так, в сообщении пресс-службы Минобразования говорят, что в ведомство начали обращаться учителя с заявлениями, что их заставляют идти в неоплачиваемый отпуск на время карантинных мероприятий. Отмечается, что такое требование не является законным.



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