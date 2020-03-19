Школьников в Непале обяжут стоять на голове, а также сидеть в позе лотоса и стоять в положении "собака мордой вниз". В расписании учеников появится новый обязательный предмет - йога. Об этом сообщает The New York Times.

Ходить на йогу обяжут всех учеников с 4-го по 8-й класс. Начинать они будут с простых асан и постепенно переходить к более сложным. Таким образом детей хотят приучить к здоровому образу жизни.

Йогу в непальских школах преподавали и ранее, но она была факультативным предметом. Теперь выбор - ходить на уроки йоги или нет - оставят только старшеклассникам.

Изменения закрепили на уровне местного Министерства здравоохранения. "Йога - это элемент культуры Непала и мы хотим, чтобы школьники познакомились с ней ближе", - говорят чиновники.

Такое нововведение, правда, пришлось по вкусу не всем. Например, мусульманское меньшинство Непала категорически против подобных уроков. Они увидели в них попытку навязывания индуизма.

Непал - не единственная страна, где в школах практикуют уроки йоги. Такие же есть и в Индии. Там обязательные курсы йоги преподают студентам некоторых колледжей, а также ученикам правительственных школ.

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