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Главная Новости Мир Азия Школьников в Непале обяжут стоять на голове
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Школьников в Непале обяжут стоять на голове

С нового учебного семестра школьники в Непале увидят в расписании еще один обязательный предмет.

сегодня, 13:39
Автор:

• Виолетта Комаровская

Школьников в Непале обяжут стоять на голове

Школьников в Непале обяжут стоять на голове, а также сидеть в позе лотоса и стоять в положении "собака мордой вниз". В расписании учеников появится новый обязательный предмет - йога. Об этом сообщает The New York Times.

Ходить на йогу обяжут всех учеников с 4-го по 8-й класс. Начинать они будут с простых асан и постепенно переходить к более сложным. Таким образом детей хотят приучить к здоровому образу жизни. 

Йогу в непальских школах преподавали и ранее, но она была факультативным предметом. Теперь выбор - ходить на уроки йоги или нет - оставят только старшеклассникам. 

Изменения закрепили на уровне местного Министерства здравоохранения. "Йога - это элемент культуры Непала и мы хотим, чтобы школьники познакомились с ней ближе", - говорят чиновники.

Такое нововведение, правда, пришлось по вкусу не всем. Например, мусульманское меньшинство Непала категорически против подобных уроков. Они увидели в них попытку навязывания индуизма.  

Непал - не единственная страна, где в школах практикуют уроки йоги. Такие же есть и в Индии. Там обязательные курсы йоги преподают студентам некоторых колледжей, а также ученикам правительственных школ. 

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Источник: https://www.nytimes.com/2020/03/16/world/asia/nepal-yoga.html
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