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На Землю может упасть астероид размером с Эйфелеву башню

Ученые из Массачусетского технологического института сулят реальную угрозу Земле из-за падения астероида Апофис, во избежание чего могут применить ядерное оружие

сегодня, 15:05
Автор:

• Елена Волкова

На Землю может упасть астероид размером с Эйфелеву башню

Человечество ожидает очередное испытание: ученые бьют тревогу в связи с тем, что в 2029 году на Землю может упасть астероид Апофис размером с Эйфелеву башню. Об этом сообщает ВВС.

Предполагается, что космическое тело приблизиться к Земле на рекордно малое расстояние, и уже сейчас ученые разрабатывают план того, как изменить траекторию. Не исключено, что экспертам придется задействовать снаряды-ударники, которые вышлют навстречу заранее.

Над этой схемой сейчас трудятся в Массачусетском технологическом институте. Есть опасение того, что если Апофис пролетит мимо в этот раз, но его захватит гравитационное поле Земли, то уже в 2036 году астероид вернется и точно рухнет на нашу планету. Среди вариантов, рассматриваемых для спасения людей, - ядерное оружие и  "кинетический ударник", чтобы сбить траекторию полета.

Ранее мы сообщали о том, что во Всемирной метеорологической организации назвали последние пять лет самыми теплыми на Земле: жарче всего было на Аляске, в Австралии, в Восточной Европе, Южной Африке и на севере России.


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Источник: comments.ua
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