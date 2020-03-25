"Темниковый период": ученые нашли истинную причину вымирания динозавров

Ученые университета Коннектикута обнаружили новый удивительный факт в раннее официальной версии о вымирании динозавров в Ледниковый период. Оказывается, колоссальные толщи льда обусловили дефицит солнечного света, который поглощала земля и нанесла большой урон растениям, которые были основной пищей для древних пресмыкающихся Юрского периода. Об этом передает "Урядовый курьер".

Речь идет о вымирании, которое началось после падения астероида Чиксулуб.

В результате катастрофы планетарного масштаба атмосфера была загрязнена пылью и сажей, а также другими веществами, которые сделали воздуха почти полностью непрозрачным для лучей света. Поэтому процессы фотосинтеза остановились, и динозавры остались без еды.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Нидерландах запустят водородные поезда. Еще в сентябре 2018 года первый в мире пассажирский локомотив с водородным двигателем покинул станцию ​​в Нижней Саксонии и с тех пор обслуживает линию Букстехуде-Куксхафен. В результате с Alstom был заключен контракт на предоставление большего количества поездов. Первый в мире пассажирский поезд на водородных поездах начал работать в Германии 16 сентября, а министры ЕС обсудили будущий потенциал чистого топлива на неформальном саммите в Австрии, который прошел на прошлой неделе.





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