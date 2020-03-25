Что будет с экзаменами и поступлением в вузы: источник сообщил о планах Кабмина

Министерство образования в срочном режиме обсуждает внедрение формата онлайн-образования для школ и высших учебных заведений. Об этом говорится в Telegram-канале "Резидент".

Сообщается, что правительство намерено восстановить учебный процесс и не допустить срыва учебного года для выпускников и студентов. Так, уже обсуждается вариант продлить обучение до лета – до июня или июля. Тогда как в университетах рассматривают возможность сдвинуть на август вступительную кампанию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что невзирая на эпидемию коронавируса, Внешнее независимое оценивание в Украине состоится. Об этом сообщает заместитель Министра образования и науки Егор Стадный на своей странице в Facebook, правда, с оговоркой на несколько сценариев проведения тестов.

По словам чиновника, сейчас МОН и УЦОКО совместно прорабатывают варианты развития событий и возможность провести независимое оценивание при каждом из них. Все подробности ВНО-2020 сообщат уже на этой неделе. Но уже сейчас Стадный заверил: тестирование обязательно состоится.

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