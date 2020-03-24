В Минобразования рассказали о судьбе ВНО в условиях карантина

Невзирая на эпидемию коронавируса, Внешнее независимое оценивание в Украине состоится. Об этом сообщает заместитель Министра образования и науки Егор Стадный на своей странице в Facebook, правда, с оговоркой на несколько сценариев проведения тестов.

По словам чиновника, сейчас МОН и УЦОКО совместно прорабатывают варианты развития событий и возможность провести независимое оценивание при каждом из них. Все подробности ВНО-2020 сообщат уже на этой неделе. Но уже сейчас Стадный заверил: тестирование обязательно состоится.

Как ранее сообщали “Комментарии”, конкурс песни “Евровидение-2020”, который должен был пройти в мае в Роттердаме, не состоится. Виной всему – коронавирусная пандемия, доставляющая проблемы разным странам мира.

Напомним, товарищеские матчи по футболу сборной Украины отменили из-за коронавируса.



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