Евровидение – все: конкурс отменили из-за коронавируса

Конкурс песни Евровидение-2020, который должен был пройти в мае в Роттердаме, не состоится. Виной всему –коронавирусная пандемия, доставляющая проблемы разным странам мира. Информация сначала появилась в СМИ, а сейчас появилась на официальном сайте конкурса.

Организаторы сообщают, что рассматривали множество альтернативных вариантов, чтобы провести Евровидение, но решено было отменить песенное состязание.

"Неопределенность, вызванная распространением COVID-19 по всей Европе - и ограничения, введенные правительствами участвующих вещателей и властями Нидерландов", - перечислили причины в сообщении.

Европейский вещательный союз (EBU) принял трудное решение, говорится в сообщении, поскольку понимает, что от него зависит здоровье артистов, сотрудников, поклонников и посетителей, а также ситуация в Нидерландах, Европе и мире.





Напомним, товарищеские матчи по футболу сборной Украины отменили из-за коронавируса.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Чемпионат Европы по футболу 2020 года будет отложен на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса, накрывшей континент.

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