Технологии будущего: что нужно человечеству

Развитие цивилизации, рост населения и недостаток ресурсов приводят к тому, что перед человечеством стоят новые задачи, которые раньше казались фантастическими и невыполнимыми. Тем не менее, в ближайшее время лучшие умы будут заняты решением глобальных высокотехнологичных задач, пользу от которых ощутит каждый представитель homo sapiens.

Сделать пресную воду из морской

Прогнозы ООН свидетельствуют, что до 2050 года 25% населения Земли будут испытывать нехватку питьевой воды. Опреснительные установки, которые существуют на сегодняшний день, являются достаточно высокозатратными, так что запрос на дешевый и быстрый способ опреснения существует уже сегодня.

Передать энергию без проводов

В свое время еще Никола Тесла пробовал передавать энергию без физических носителей. Ему даже удалось передать несколько киловатт, однако потери составили около 60%. Сегодня уже существуют беспроводные зарядки для смартфонов, днако говорить об их высокой эффективности и большом радиусе действия не приходится. И это еще один вектор приложения человеческой мысли.

Биопечать

То, что раньше казалось фантастикой, а именно печать живых органов на принтере, было запатентована еще в 2003 году. А сам принтер, на котором можно печатать живую плоть сумели изготовить в 2009 году. По оптимистичным прогнозам, полноценную живую человеческую почку ученые напечатают в 2030 году.

Мгновенный перенос

Удивительно, но телепортация уже существует. Правда, со многими ограничениями. Однако ученые уже проводили опыты с черными пласмассовыми телами, которые после сканирования передавались на другое устройство (принтер), который и воссоздавал их. В процессе сканирования предметы разрушаются, так что этот способ для телепортации человека пока сыроват.

Среди актуальных "нереальных" проблем — сверхсветовые двигатели, машина времени, телепатия и универсальная "пилюля от всего". Несмотря на амбициозность поставленных задач, их решение, надеемся, уже не за горами, ведь и обычная электрическая лампочка когда-то тоже была чудом.

Как сообщал портал "Комментарии", в Великобритании уже представили маршрутный транспорт будущего.

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