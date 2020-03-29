Технологии будущего: что нужно человечеству

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Развитие цивилизации, рост населения и недостаток ресурсов приводят к тому, что перед человечеством стоят новые задачи, которые раньше казались фантастическими и невыполнимыми. Тем не менее, в ближайшее время лучшие умы будут заняты решением глобальных высокотехнологичных задач, пользу от которых ощутит каждый представитель homo sapiens.
Прогнозы ООН свидетельствуют, что до 2050 года 25% населения Земли будут испытывать нехватку питьевой воды. Опреснительные установки, которые существуют на сегодняшний день, являются достаточно высокозатратными, так что запрос на дешевый и быстрый способ опреснения существует уже сегодня.
В свое время еще Никола Тесла пробовал передавать энергию без физических носителей. Ему даже удалось передать несколько киловатт, однако потери составили около 60%. Сегодня уже существуют беспроводные зарядки для смартфонов, днако говорить об их высокой эффективности и большом радиусе действия не приходится. И это еще один вектор приложения человеческой мысли.
То, что раньше казалось фантастикой, а именно печать живых органов на принтере, было запатентована еще в 2003 году. А сам принтер, на котором можно печатать живую плоть сумели изготовить в 2009 году. По оптимистичным прогнозам, полноценную живую человеческую почку ученые напечатают в 2030 году.
Удивительно, но телепортация уже существует. Правда, со многими ограничениями. Однако ученые уже проводили опыты с черными пласмассовыми телами, которые после сканирования передавались на другое устройство (принтер), который и воссоздавал их. В процессе сканирования предметы разрушаются, так что этот способ для телепортации человека пока сыроват.
Среди актуальных "нереальных" проблем — сверхсветовые двигатели, машина времени, телепатия и универсальная "пилюля от всего". Несмотря на амбициозность поставленных задач, их решение, надеемся, уже не за горами, ведь и обычная электрическая лампочка когда-то тоже была чудом.
Как сообщал портал "Комментарии", в Великобритании уже представили маршрутный транспорт будущего.
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