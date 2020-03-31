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Минобразования в погоне за деньгами не справилось с подготовкой к обучению в условиях карантина

Значительную часть работы по подготовке учителей к дистанционному обучению школьников пришлось взять на себя Министерству цифровой трансформации

сегодня, 18:05
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Минобразования в погоне за деньгами не справилось с подготовкой к обучению в условиях карантина

Министерство образования и науки Украины сфокусировалось на “торгах” с министерством финансов на тему сохранения в полном объеме финансирования государственных программ и не справилось с подготовкой системы образования к онлайн обучению в условиях карантина. До сих пор нет понимания, как обучать студентов вузов, как проводить экзамены и защиту дипломов. Несмотря на массовые обращения высших учебных заведений, ответа на этот вопрос они не получили. 

Что же касается школьного образования, то в процессе подготовке учителей к дистанционному обучению школьников значительную часть работы взяло на себя Министерство цифровой трансформации. В частности, Минцифры подготовило по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского за 72 часа курс "Карантин: онлайн-сервисы для учителей". Кроме того, еще до 23 марта были разработаны сервисы для педагогов по созданию презентаций, карт, текстов и заданий, а также платформы для дистанционной подготовки к сдаче тестирования “Где готовиться к ЗНО?”. Ресурсы с разработками уроков и онлайн учебники находятся в открытом доступе. 

В Минобразования не объясняют, почему они не решили проблему дистанционного обучения своими силами, в результате чего Президенту пришлось подключать к этому ведомство Михаила Федорова. 

Примечательно, что все заявления заместителя министра образования Егора Стадного в последнее время касались исключительно борьбы за сохранения в полном объеме финансирования государственных программ. Например, МОН требовал оставить им 44,9 млн грн на создание и апробацию электронных учебников, настаивая, что они пригодятся в условиях карантина.  

Егор Стадный и раньше занимался перераспределением средств с бюджетных студентов на контрактников. Этой теме он посвятил большую часть своей работы в министерстве, куда пришел вместе с Анной Новосад из аналитического центра CEDOS, созданного на гранты Джорджа Сороса экс-министром образования и экс-ректором Киево-Могилянской академии Сергеем Квитом и его заместителем, депутатом от "Голоса" Инной Совсун. 

В центре CEDOS работала так же супруга Стадного Ирина Шевченко, назначенная заместителем министра здравоохранения при Зоряне Скалецкой. 

СМИ сообщают, что Стадный, как и Шевченко, интегрирован в грантовую систему фондов Сороса. Примечательно, что на фейсбук-странице Стадного нет упоминания о его нынешней работе в министерстве, а указан только CEDOS. 

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После спасения ситуации с запуском дистанционного обучения силами Минцифры, нерешенными остаются вопросы обучения студентов и учащихся учебных заведений профессионально-технической подготовки. Этот факт, а также бездеятельность Стадного вызывают возмущение руководства Кабмина. Поэтому согласование кандидатуры на его место уже идет и в ближайшее время вопрос будет вынесен на заседание правительства.  


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