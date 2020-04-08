Toyota запускает производство щитков для лица на 3D-принтере

Один из крупнейших японских автопроизводителей — Toyota приступает к инновационному производству защитных щитков для лица. В месяц в компании планируют производить более 2000 единиц средств защиты.

"Японский производитель автомобилей Toyota заявил, что начнет производить 500-600 медицинских щитков для лица в неделю с помощью литейных форм и 3D-печати, и в дальнейшем планирует нарастить производство", - отмечают иностранные СМИ.

Новый вид продукции будут производить в основном на японских мощностях, однако руководство планирует расширить изготовление щитков и на другие предприятия концерна.

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