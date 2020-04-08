Toyota запускает производство щитков для лица на 3D-принтере

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Один из крупнейших японских автопроизводителей — Toyota приступает к инновационному производству защитных щитков для лица. В месяц в компании планируют производить более 2000 единиц средств защиты.
"Японский производитель автомобилей Toyota заявил, что начнет производить 500-600 медицинских щитков для лица в неделю с помощью литейных форм и 3D-печати, и в дальнейшем планирует нарастить производство", - отмечают иностранные СМИ.
Новый вид продукции будут производить в основном на японских мощностях, однако руководство планирует расширить изготовление щитков и на другие предприятия концерна.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что граждане США получили новые рекомендации по предотвращению заражения коронавирусом COVID-19. Теперь американцам предлагают надевать маски, при этом изготовить их лучше самостоятельно. Такие рекомендации издал Центр по контролю и профилактике заболеваний США.
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