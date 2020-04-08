Язык

Українська

Русский

Coinspot 08.04.2020

BTC/USD

7297.34

ETH/USD

169.57

LTC/USD

46.11

НБУ 08.04.2020

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

29.80

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Toyota запускает производство щитков для лица на 3D-принтере
НОВОСТИ Все новости

Toyota запускает производство щитков для лица на 3D-принтере

Средства защиты будут производить по инновационной технологии

сегодня, 02:30
Автор:

• Сергей Медведев

Toyota запускает производство щитков для лица на 3D-принтере

Один из крупнейших японских автопроизводителей — Toyota приступает к инновационному производству защитных щитков для лица. В месяц в компании планируют производить более 2000 единиц средств защиты.

"Японский производитель автомобилей Toyota заявил, что начнет производить 500-600 медицинских щитков для лица в неделю с помощью литейных форм и 3D-печати, и в дальнейшем планирует нарастить производство", - отмечают иностранные СМИ.

Новый вид продукции будут производить в основном на японских мощностях, однако руководство планирует расширить изготовление щитков и на другие предприятия концерна.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что граждане США получили новые рекомендации по предотвращению заражения коронавирусом COVID-19. Теперь американцам предлагают надевать маски, при этом изготовить их лучше самостоятельно. Такие рекомендации издал Центр  по контролю и профилактике заболеваний США.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1862406-toyota-pochne-vipuskati-zakhisni-schitki-dlya-oblichchya-rozdrukovani-na-3d-printeri
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...