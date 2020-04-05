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Американцам рекомендуют носить самодельные маски

Центр по контролю заболеваний США обновил рекомендации для граждан

5 апреля 2020, 16:19 1939
Автор:

• Сергей Медведев

Американцам рекомендуют носить самодельные маски

Граждане США получили новые рекомендации по предотвращению заражения коронавирусом COVID-19. Теперь американцам предлагают надевать маски, при этом изготовить их лучше самостоятельно. Такие рекомендации издал Центр  по контролю и профилактике заболеваний США.

Так, в отличии от предыдущих советов, в новой редакции маски нужно носить и здоровым людям в тех местах, где невозможно сохранять дистанцию в 2 метра между людьми, например, в супермаркетах. Специалисты также считают, что для защиты подойдут и тканевые маски. Подобное допущение связывают с дефицитом хирургических масок, которые крайне необходимы медикам, контактирующим с заболевшими гражданами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что В Сумах мужчину оштрафовали на 17 тыс. гривень за то, что он находился в магазине без защитной маски.


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Источник: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-faq.html
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