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Стало известно, начнется ли учебный год в университетах в сентябре

В Министерстве образования и науки сообщили, для каких курсов могут сдвинуться сроки начала учебного года в университетах из-за карантина

сегодня, 12:15
Автор:

• Таисия Ерохина

Стало известно, начнется ли учебный год в университетах в сентябре

В Украине с сентября планируют начать учебный год в университетах, но 1 курсы и поступившие на магистратуру, вероятно, приступят к учебе позже. Об этом заявила и.о.главы Министерства образования и науки Любомира Мандзий изданию "Лига. Нет".

Так, учебный год для второго, третьего, четвертого курсов университеты могут начать традиционно - 1 сентября, считает Мандзий.

"Если будет смещение вступительной кампании в магистратуру, мы не исключаем смещение начала учебного года не только для первого курса, но и для магистратуры", - отметила она.

Сейчас в МОН ожидают решения о продлении карантина или отмены ограничительных мер, и уже после планируют принимать управленческие решения. Мандзий добавила, что в министерстве рассматривают различные сценарии, но все зависит от эпидемиологической ситуации.

Напомним, в Минобразования рассказали, когда состоится ВНО-2020. Так, рассматривается 2 варианта развития событий. При условии возвращения детей в школы в мае пробное ВНО состоится в мае, а основное – после 20-ых чисел июня. А если школьники выйдут на очное обучение в июне, то пробное ЗНО организуют до начала основной сессии, то есть, до конца июня.


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Источник: https://www.liga.net/society/interview/kogda-zakonitsya-uchebnyy-god-kak-budut-zdavat-vno-i-postupat-v-vuzy-obyasnyaet-glava-mon
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