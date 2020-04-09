Календарь надвигающихся магнитных бурь: как избежать мигрени и скачков давления

Уже в следующем месяце мир ожидает четыре вспышки на Солнце: одну среднюю и три сильные. Поэтому в связи с грядущими магнитными бурями медики советуют тщательнее следить за своим здоровьем и обязательно знать потенциально опасные даты.

Согласно исследованиям, первые колебания в атмосфере, которые ощутят все жители планеты (в большей степени - метеозависимые) ожидаются уже 4 и 6 мая. Следующие даты магнитных бурь - 23 и 29 мая. Стоит учесть, что самыми частыми реакциями на вспышки Солнца является головная боль, перепады давления, слабость, быстрая утомляемость и перепады настроения. Чтобы помочь организму справиться со всем вышеперечисленным, следует больше дышать свежим воздухом, спать не менее 8 часов в сутки, отказаться от вредных привычек и избегать стрессов.

Ранее “Комментарии” сообщали о том, что ученые провели исследование и назвали самуюболезненную нацию в мире. Согласно анализу ДНК разных национальностей, медики пришли к выводу, что один из самых слабых здоровьем народов - финны. Оказалось, что ДНК жителей Финляндии имеет схожую структуру, что провоцирует наследственные недуги и делает нацию очень болезненной. Так, существует минимум 26 видов ДНК, которые ведут к появлению самых разных отклонений. Причем 19 из них встречаются только у финнов, которых ученые назвали уникальным и генетически сплоченным народом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!