Будут вымирать один за другим: ученые рассказали, когда исчезнут большинство видов животных

Ученые из Университета Кейптауна спрогнозировали, когда с лица Земли исчезнут большинство видов животных. Один за другим они начнут вымирать уже к 2030-му году. Такие результаты исследований опубликовало издание Nature.

Самый сильный удар по биологическому разнообразию планеты нанесет изменение климата. Человеческая деятельность не пройдет для природы бесследно. Механизм уничтожения различных видов животных будет запущен уже через 10 лет. К таким выводам пришли ученые из Кейптаунского университета, когда сопоставили 22 варианта климатических прогнозов, а также климатические границы 30 тысяч видов существ. Иначе говоря, это период зарождения и развития определенного вида животных в каком-то ареале их обитания, а также окончание сроков, когда существо еще может выживать в условиях, которые создал человек.

Ученые обеспокоены тем, что период существования многих животных обрывается в один и тот же момент, а значит вымирание будет резким и необратимым. Первыми удар на себя примут жители тропиков, а через несколько десятков лет вымирание распространится на весь земной шар. Уже к 2100 году планета может потерять около 70 процентов всех существующих животных планеты.

Самые страшные последствия для биологического разнообразия будет иметь глобальное потепление. Как только виды столкнутся с температурами, с которыми раньше они не имели дела, начнется массовое вымирание. Доказательство - недавнее глобальное обесцвечивание кораллов Большого барьерного рифа.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что карантин благотворно повлиял на дикую природу. В частности, редкие оливковые черепахи в Индии стали массово размножаться на опустевших пляжах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!