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Стало известно, будут ли в Украине в этом году проводить выпускные и последние звонки

В Минобразования рассказали, что будет с выпускными и последними звонками из-за карантина в Украине

сегодня, 16:34 520
Автор:

• Таисия Ерохина

Стало известно, будут ли в Украине в этом году проводить выпускные и последние звонки

В этом году из-за коронавирусной пандемии и карантинных мероприятий украинские школьники могут остаться без выпускных вечеров и последних звонков. Об этом стало известно из письма Министерства образования и науки Украины №1/9-213, опубликованного сегодня на сайте ведомства.

"С целью предотвращения распространения коронавирусної болезни (COVID-19) в 2019/2020 учебном году предлагаем не проводить массовые мероприятия с привлечением участников образовательного процесса, в том числе последние звонки и выпускные вечера", - говорится в документе.

Напомним, стало известно, начнется ли учебный год в университетах в сентябре. Так, в Министерстве образования и науки сообщили, для каких курсов могут сдвинуть сроки начала учебного года в университетах из-за карантина. Сейчас в МОН ожидают заявления власти о продлении карантина или отмены ограничительных мер, и уже после планируют принимать управленческие решения.

Ранее "Комментарии" написали, что в эфире онлайн-школы снова произошел конфуз – белого медведя "переселили" в Антарктиду. Это уже не первая ошибка во время карантинных видеоуроков, которая возмутила сеть, на этот раз "научили" учащихся 5 класса.


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Источник: https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-provedennya-pidsumkovogo-ocinyuvannya-ta-organizovanogo-zavershennya-2019-2020-navchalnogo-roku?fbclid=IwAR3dXXiIwwIfs2t_PrAewVl31wfbfp3fBPsrezzHbZbplgv9y6WUIaLH79Q
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