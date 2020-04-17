Пахнет весной: ученые объяснили причины особенного весеннего запаха

Загадка особенного запаха весеннего воздуха наконец-то разгадана. Исследователи из Великобритании сообщили причину, почему после зимы воздух имеет специфический, "весенний" запах.

Оказывается, его источником является определенный вид бактерий — стрептомицеты, которые производят химическое вещество, которое получило название "геосмин".

Ученые исследовали связь между стрептомицетами и представителями мелких членистоногих — ногохвостками. При взаимодействии организмов, точнее, когда ногохвостки питаются бактериями, они покрывают спорами, которые в последствие разносятся в почве. Именно это взаимодействие приводит к тому-самому аромату, который человек привык считать "весенним".

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