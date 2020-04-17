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Ледники в Гренландии тают рекордными темпами: ученые назвали причину

Ледники в Гренландии - самые крупные в мире после ледникового щита Антарктиды - оказались под угрозой исчезновения.

сегодня, 09:49
Автор:

• Виолетта Комаровская

Ледники в Гренландии тают рекордными темпами: ученые назвали причину

Ледники в Гренландии тают рекордными темпами. Один из самых больших ледниковых щитов оказался под угрозой исчезновения, а многие территории под угрозой затопления. Ученые нашли причину. 

Площадь ледникового щита Гренландии достигает двух миллионов квадратных километров. Он самый большой в мире после Антарктиды. Кое-где толщина ледяных пластов достигает трех километров и если этот лед будет таять и дальше, уровень воды в мировом океане поднимется на 7 метров и многие территории окажутся под водой, считают исследователи Ксавье Феттвейс и Марко Тедески. 

Только за минувший год ледники Гренландии потеряли 600 миллиардов тон воды, а вода в мировом океане поднялась более чем на 2 миллиметра. 

Ученые попытались найти причину столь стремительного таяния. И оказалось, что виноваты во всем не только изменения климата и повышение температуры воздуха на планете. Способствуют уничтожению ледовых пластов еще и особые атмосферные явления на острове. Минувший год был максимально солнечным. Столько погожих дней здесь ранее не фиксировали. Отсутствие туч, которые защищают ледники от прямого попадания солнечных лучей, и привело к столь печальному исходу, говорят исследователи. К тому же в Гренландии в прошлом году выпало гораздо меньше снега, чем обычно. Самое страшное, добавляют ученые, что такие погодные явления уже становятся закономерностью, что ставит под угрозу существование ледников. Сейчас они тают в 7 раз быстрее, чем, скажем, в начале 90-х. 

Ранее, напомним, "Комментарии" рассказывали о том, что Гренландия стала первой страной, победившей коронавирус


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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/features-52313399?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
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