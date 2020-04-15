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В Европе появилась первая автономия, полностью победившая коронавирус

В Гренландии вылечили от коронавируса всех до единого пациентов, новых случаев инфицирования больше не фиксируют.

сегодня, 10:01
Автор:

• Виолетта Комаровская

В Европе появилась первая автономия, полностью победившая коронавирус

Первая автономия в Европе объявила, о том, что полностью победила коронавирус. С 4 апреля в Гренландии не зафиксировали ни одного нового случая инфицирования, заявил главный врач страны Хенрик Хансен.

Всего в Гренландии проживает около 57 тысяч человек. Среди них коронавирус подцепили 11 человек. Все они были госпитализированы. И по состоянию на вторник, 14 апреля, всех уже выписали домой абсолютно здоровыми, уверяют врачи. Ни единой смерти от коронавируса в стране не зафиксировали. 

О первом случае Covid-19 Гренландия объявила еще месяц назад - 16 марта. Последнего пациента в больницу привези 4 апреля. С тех пор новых случаев коронавируса в стране не было. Если эта тенденция сохранится и далее, премьер-министр Ким Кильсе пообещал постепенно снимать ограничения, а вскоре карантин в Гренландии и вовсе могут отменить. 

Стоит отметить, что с начала вспышки Гренландия протестировала на коронавирус 912 пациентов и лишь 11 тестов оказались положительными. 

Территориально Гренландия находится около берегов Северной Америки. Это остров, омываемый Атлантическим и Северно-ледовитым океаном. Однако с политической точки зрения это Европа, поскольку Гренландия - это автономия, входящая в состав Дании. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Северной Корее заявили, что в стране нет ни единого больного Covid-19. 


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Источник: https://www.highnorthnews.com/en/updated-corona-arctic-all-reported-healthy-again-greenland
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