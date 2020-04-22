В Украине не будут проводить четвертый этап Всеукраинских ученических олимпиад

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6885.02
ETH/USD
172.85
LTC/USD
40.99
USD/UAH
27.40
EUR/UAH
29.70
RUB/UAH
0.35
В Украине в нынешнем году отменяют IV этап Всеукраинских ученических
олимпиад по учебным предметам. Олимпиады должны были состояться в течение 2019-2020 учебного года. Об этом
сообщает пресс- служба Министерства образования и науки (МОН).
В сообщении МОН отмечается, что на сегодняшний день в стране приоритетом
является жизнь и здоровье учеников.
"Через карантин и угрозу распространения COVID-19 пришлось изменить
фактически все образовательные процессы, в том числе и проведение олимпиад", –
отметила в.и.о. Министра образования и науки Любомира Мандзий.
Ране "Комментарии" писали, что в эфире "Всеукраинской школы онлайн",
запущенной правительством на время карантина, перепутали место
обитания белого медведя. Видео с конфузом опубликовано на Youtube-канале
МОН, а также урок транслировался на одном из украинских телеканалов. Так, письмо от "Мишки Антарктического" с "Антарктического полуострова" на
занятии по украинскому языку получили ученики 5 классов. Как видно из письма,
показанного в эфире, вместо Арктики бедное животное "отправили" в Антарктиду,
хотя белый медведь проживает неподалеку от Северного полюса, а не Южного
соответственно.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости