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В Украине не будут проводить четвертый этап Всеукраинских ученических олимпиад

Указ об отмене олимпиад в нынешнем учебном году опубликован на сайте Министерства образования и науки

сегодня, 05:00
Автор:

• Татьяна Веремеева

В Украине не будут проводить четвертый этап Всеукраинских ученических олимпиад

В Украине в нынешнем году отменяют IV этап Всеукраинских ученических олимпиад по учебным предметам. Олимпиады должны были состояться  в течение 2019-2020 учебного года. Об этом сообщает пресс- служба Министерства образования и науки (МОН).

В сообщении МОН отмечается, что на сегодняшний день в стране приоритетом является жизнь и здоровье учеников.

"Через карантин и угрозу распространения COVID-19 пришлось изменить фактически все образовательные процессы, в том числе и проведение олимпиад", – отметила в.и.о. Министра образования и науки Любомира Мандзий.

Ране "Комментарии" писали, что в эфире "Всеукраинской школы онлайн", запущенной правительством на время карантина, перепутали место обитания белого медведя. Видео с конфузом опубликовано на Youtube-канале МОН, а также урок транслировался на одном из украинских телеканалов. Так, письмо от "Мишки Антарктического" с "Антарктического полуострова" на занятии по украинскому языку получили ученики 5 классов. Как видно из письма, показанного в эфире, вместо Арктики бедное животное "отправили" в Антарктиду, хотя белый медведь проживает неподалеку от Северного полюса, а не Южного соответственно.


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