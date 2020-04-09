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Привет от белого медведя из Антарктиды: в эфире онлайн-школы снова произошел конфуз

Уже не первая ошибка во время карантинных видеоуроков возмутила сеть, на этот раз «научили» учащихся 5 класса

сегодня, 16:39 745
Автор:

• Таисия Ерохина

Привет от белого медведя из Антарктиды: в эфире онлайн-школы снова произошел конфуз

В эфире "Всеукраинской школы онлайн", запущенной правительством на время карантина, перепутали место обитания белого медведя. Видео с конфузом опубликовано на Youtube-канале МОН, а также урок транслировался на одном из украинских телеканалов.

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Так, письмо от "Мишки Антарктического" с "Антарктического полуострова" на занятии по украинскому языку получили ученики 5 классов. Как видно из письма, показанного в эфире, вместо Арктики бедное животное "отправили" в Антарктиду, хотя белый медведь проживает неподалеку от Северного полюса, а не Южного соответственно.


Добавим, сегодня в сети появился видеоляп из карантинных уроков: учительница географии перепутала океаны в эфире "Всеукраинской школы онлайн".

Напомним, в Украине на время карантина в эфирах телеканалов транслируют уроки в рамка проекта "Всеукраинская школа онлайн". Однако в сети появился фрагмент видеоурока по математике для 5 класса, в котором учительница допускает нелепую ошибку.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что МОН опубликовало расписание онлайн-уроков для школьников.


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Источник: https://comments.ua
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