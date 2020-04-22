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В Украине отменили все школьные олимпиады

Школьные олимпиады в этом году проводится не будут

сегодня, 10:19
Автор:

• Сергей Медведев

В Украине отменили все школьные олимпиады

Карантин в Украине привел не только к дистанционному обучению, но и повлиял на конкурсные программы. В частности, Минобразования было вынуждено изменить программу олимпиад.

В ведомстве уточнили, что изначально образовательные олимпиады собирались перенести на более поздние сроки. После усиления режима карантинных ограничений в министерстве решили полностью отменить олимпиады, которые должны были проверить знания по девяти предметам.

Также, из-за угрозы  распространения COVID-19 чиновники перенесли  проведение этапа Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов Малой Академии наук. Предположительно, он пройдет в ноябре.

Как сообщал портал "Комментарии", Министерство здравоохранения Украины предлагает продлить карантин в стране до середины мая. С таким заявлением выступил министр здравоохранения Максим Степанов.


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Источник: https://mon.gov.ua/ua/news/iv-etap-uchnivskih-olimpiad-skasovano-cherez-karantin
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