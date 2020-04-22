В Украине отменили все школьные олимпиады

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Карантин в Украине привел не только к дистанционному обучению, но и повлиял на конкурсные программы. В частности, Минобразования было вынуждено изменить программу олимпиад.
В ведомстве уточнили, что изначально образовательные олимпиады собирались перенести на более поздние сроки. После усиления режима карантинных ограничений в министерстве решили полностью отменить олимпиады, которые должны были проверить знания по девяти предметам.
Также, из-за угрозы распространения COVID-19 чиновники перенесли проведение этапа Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов Малой Академии наук. Предположительно, он пройдет в ноябре.
Как сообщал портал "Комментарии", Министерство здравоохранения Украины предлагает продлить карантин в стране до середины мая. С таким заявлением выступил министр здравоохранения Максим Степанов.
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