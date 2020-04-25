Вузы в Украине должны закончить учебный год дистанционно, - и.о. министра образования

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Высшие учебные заведения должны закончить текущий учебный год дистанционно.
Об этом рассказала в интервью Радио Свобода исполняющая обязанности министра
образования и науки Любомира Мандзий.
Отмечается, что Министерство образования и науки направило заведениям
высшего образования рекомендательное письмо касательно организации окончания
учебного года. Вузы должны быть готовы закончить учебный год дистанционно.
Кроме того, Любомира Мандзий отметила, что период сессий должен состояться
в запланированные ранее сроки. В то же время она отметила, что в случае, если
связанные с карантином ограничения будут отменены, то учебные заведения смогут
организовать проведение сессии в привычном для большинства формате.
Ранее
"Комментарии" писали о том, что по состоянию на 9:00 25 апреля в
нашей стране из-за коронавируса уже умерли 201 человек. В то же время 782
человек выздоровели.Согласно данным Центра общественного здоровья в Украине
официально зарегистрировано 8125 случаев
инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердились еще 478 случая заражения
инфекцией.
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