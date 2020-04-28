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Спрей от COVID-19: в Китае изобрели антивирусное нанопокрытие, которое защищает от микробов три месяца, - Reuters

Ученые Гонконгского университета науки и технологии говорят, что новое покрытие образует сверхтонкую пленку, и при контакте с человеческой кожей активизируются противовирусные свойства

сегодня, 16:30
Автор:

• Елена Волкова

Спрей от COVID-19: в Китае изобрели антивирусное нанопокрытие, которое защищает от микробов три месяца, - Reuters

В Китае изобрели уникальное "антивирусное покрытие" МАР-1, которое может помочь в борьбе с распространением коронавируса. По словам его создателей - ученых Гонконгского университета науки и технологии -  новинка сможет в течение 90 дней защищать поверхности от микробов и вирусов, в том числе и COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Ученые говорят о том, что покрытие образуется методом распыления: получается сверхтонкая пленка, и при контакте с человеческой кожей активизируются защитные свойства. В Гонконгском университете также сообщают о том, что изобретение содержит дезинфицирующие нанокапсулы и термочувствительные полимеры, которые позволяют нанокапсулам реагировать на тепло человеческого тела, уничтожая вирусы и бактерии. Распылять пленку можно на любые поверхности: например, на ручки дверей и кнопки лифтов, которые будут безопасны на протяжении 90 дней.

Напомним, сегодня медики лабораторно подтвердили 401 новый случай коронавируса в Украине. Таким образом, по состоянию на 9:00 утра вторника, количество инфицированных в нашей стране составляет 9410 человек. Об этом сообщает МОЗ Украины. По информации медиков, на сегодняшний день, 28 апреля, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось 239 пациентов. В то же время вылечили 992 человек.


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Источник: https://comments.ua/
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