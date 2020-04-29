80 лет поисков: у берегов Крыма нашли потопленный немцами теплоход (видео)

У берегов оккупированного Крыма российские ученые нашли теплоход "Армения", потопленный немцами еще во времена Второй мировой. Его искали почти 80 лет, сообщили в Центре подводных исследований Географического сообщества России.

Санитарный теплоход, принадлежащий Советскому союзу, немцы захватили и пустили ко дну еще в начале войны - в 1941 году. По количеству жертв это до сих пор одна из крупнейших морских катастроф. На борту корабля находилось, по разным данным, от 5 до 10 тысяч человек. Это и пассажиры, и экипаж. Из Крыма эвакуировали раненых, врачей из военных госпиталей, а также местных жителей. Все они утонули вместе с теплоходом. К примеру, во время крушения "Титаника" погибло около 1500 человек.

Исследователи показали, как выглядит "Армения" через 79 лет под водой. По словам исполнительного директора Центра Сергея Фокина, теплоход узнали сразу, как только увидели его под водой. Останки были по форме идентичны с "Арменией". Затем догадки только подтвердились. На носу затонувшего судна нашли колокол, на котором было название теплохода.





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Судя по характеру повреждений, ученые склоняются к версии, что уничтожили "Армению" не торпедным ударом. Вероятнее всего корабль атаковали немецкие самолеты. После этого он ушел на дно приблизительно в 30 километрах от берега и все это время находился на глубине около полторы тысячи метров.

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