Американец заснял у берегов Калифорнии светящихся дельфинов (видео)

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Американец заснял у берегов Калифорнии редкое явление - светящихся дельфинов. Подобный эффект возник из-за наличия в воде множества биолюминисцентных микроорганизмов, сообщает Science Alert.
Патрик Койн впервые подобное явление увидел онлайн на Netflix. Он вдохновился на столько, что и сам решил отправиться на поиски светящихся дельфинов. Главная задача состояла в том, что отыскать их нужно было темной ночью, когда эффект от свечения планктона максимальный.
Фотограф отправился на калифорнийский пляж Ньюпорт. Посреди ночи он бродил вдоль побережья несколько часов и ему, в итоге, повезло. Дельфины были там. Они плавали в светящихся водах и создавалось впечатление, будто они и сами сияют. В итоге парень сделал не только множество снимков, но и не удержался, чтобы заснять все на видео. Эту ночи Патрик теперь называет одной из самых прекрасных и волшебных в его жизни.
Эффект сияния возникает, когда микроскопические организмы динофлагелляты соприкасаются с чем-либо. В этот момент они излучают вспышку света. Это нечто вроде защитной реакции от хищников. Этот эффект усиливается, если планктон оказывается в месте, где много водорослей.
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