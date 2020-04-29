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Американец заснял у берегов Калифорнии светящихся дельфинов (видео)

В объектив американского фотографа несколько светящихся дельфинов попали около калифорнийского пляжа Ньюпорт

сегодня, 08:23
Автор:

• Виолетта Комаровская

Американец заснял у берегов Калифорнии светящихся дельфинов (видео)

Американец заснял у берегов Калифорнии редкое явление - светящихся дельфинов. Подобный эффект возник из-за наличия в воде множества биолюминисцентных микроорганизмов, сообщает Science Alert.

Патрик Койн впервые подобное явление увидел онлайн на Netflix. Он вдохновился на столько, что и сам решил отправиться на поиски светящихся дельфинов. Главная задача состояла в том, что отыскать их нужно было темной ночью, когда эффект от свечения планктона максимальный. 

Фотограф отправился на калифорнийский пляж Ньюпорт. Посреди ночи он бродил вдоль побережья несколько часов и ему, в итоге, повезло. Дельфины были там. Они плавали в светящихся водах и создавалось впечатление, будто они и сами сияют. В итоге парень сделал не только множество снимков, но и не удержался, чтобы заснять все на видео. Эту ночи Патрик теперь называет одной из самых прекрасных и волшебных в его жизни. 


Эффект сияния возникает, когда микроскопические организмы динофлагелляты соприкасаются с чем-либо. В этот момент они излучают вспышку света. Это нечто вроде защитной реакции от хищников. Этот эффект усиливается, если планктон оказывается в месте, где много водорослей. 

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что американские дайверы создают защитные маски из пластикового мусора, который собирают в океане. 



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Источник: https://www.sciencealert.com/watch-these-dolphins-turn-into-glowing-torpedos-scaring-algae-so-bad-they-poop-light
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