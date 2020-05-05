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Стало известно, когда школьники наверстают программу, упущенную на карантине

Заполнять пробелы в знаниях, возникшие из-за карантинного режима, украинские школьники будут уже осенью

сегодня, 19:46
Автор:

• Максим Иванов

Стало известно, когда школьники наверстают программу, упущенную на карантине

В сентябре школьники будут месяц догонять программу, которую пропустили во время карантина в конце этого учебного года. Об этом рассказал председатель комитета ВРУ по вопросам образования науки и инноваций Сергей Бабак. Об этом сообщает официальная страница партии "Слуга народа".

"Ежедневно миллионы детей смотрят видеоуроки по телевизору. Впоследствии такие же проекты начали делать некоторые другие страны. Эта идея своевременной и необходимой, а потому успешной... Однако, мы не можем быть уверенными, что все дети на 100% воспользуются нашей помощью. Поэтому первый месяц обучения будет для всех корректирующим. То есть мы будем повторять все, чему должны были научиться за время карантина", — отметил Бабак.

Как ранее писали "Комментарии", для украинских учеников 6-10-х классов разработаны специальные уроки о Covid-19На уроках детей будут знакомить с путями передачи инфекции, практическими советами о действиях во время пандемии, способами защиты от коронавируса. Таким образом, материалы сквозь призму научных знаний должны помочь учащимся узнать больше о Covid-19, понять важность социальной дистанции и правил личной гигиены. Отмечается, что информация для учащихся подается согласно усвоенному к этому времени материалу на уроках биологии.


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