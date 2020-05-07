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На Землю несется опасный астероид размером с четыре футбольных поля

Орбиту Земли астероид 438908 2009 XO пересечет уже сегодня

сегодня, 10:00
Автор:

• Елена Волкова

На Землю несется опасный астероид размером с четыре футбольных поля

Сегодня в 15:18 по киевскому времени орбиту нашей планеты пересечет потенциально опасный астероид размером с четыре футбольных поля. Согласно предупреждению ученых, небесное тело величиной от 211 до 472 метров несется к Земле со скоростью в 13 километров в секунду.

Интересно, что этот космический объект под названием 438908 2009 XO относится к группе потенциально опасных ввиду его размера и близости к Земле. Ученые говорят, что после пересечения орбиты астероид разминется с Землей и пролетит от нас на расстоянии 3,39 миллиона километров - это в несколько раз дальше, чем расстояние Луны от нашей планеты.

В следующий раз астероид подлетит к Земле куда ближе. Небесное тело приблизится к человечеству на 2,5 миллиона километров, правда, произойдет это в 2086 году.

Ранее “Комментарии” сообщали, что в астрологическом зодиаке появился 13-й знак. Об этом сообщили на образовательном портале NASA SpacePlace. По мнению исследователей, отныне созвездия расположены по-другому относительно эклиптики Солнца, которая пересекает 13 созвездий: известные всем Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы, а также Змееносец.


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Источник: comments.ua
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