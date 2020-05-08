В Министерстве образования назвали новые сроки проведения вступительной кампании-2020

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Вступительная кампания в 2020 году будет
проходить с учетом прогноза развития эпидемиологической ситуации на фоне
пандемии коронавируса. Так, Министерство образования и науки Украины (МОН)
планирует сдвинуть сроки кампании на месяц – август. Об этом сообщает пресс-служба МОН.
Регистрация электронных кабинетов для
абитуриентов, которые поступают на основании полного общего среднего
образования (ПОСО) начнется 1 августа, прием заявлений и документов будет
длиться с 13 по 22 августа, и 16 августа для поступающих, которые будут сдавать
вступительные испытания в учреждении высшего образования.
Творческие конкурсы и вступительные экзамены
на места государственного заказа будут проводиться с 1 по 12 августа.
Предоставление рекомендаций для зачисления на бюджет будет происходить не
позднее 27 августа, а подача абитуриентами документов для зачисления – до
вечера 31 августа.
Кроме того, чтобы подать документы в учебное заведение абитуриентам не обязательно ехать туда лично – оригиналы документов можно будет отправить почтой.
Ранее "Комментарии" писали, что Министерство
образования и науки опубликовало расписание
уроков "Всеукраинской школы онлайн".
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