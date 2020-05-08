В Министерстве образования назвали новые сроки проведения вступительной кампании-2020

Вступительная кампания в 2020 году будет проходить с учетом прогноза развития эпидемиологической ситуации на фоне пандемии коронавируса. Так, Министерство образования и науки Украины (МОН) планирует сдвинуть сроки кампании на месяц – август. Об этом сообщает пресс-служба МОН.



Регистрация электронных кабинетов для абитуриентов, которые поступают на основании полного общего среднего образования (ПОСО) начнется 1 августа, прием заявлений и документов будет длиться с 13 по 22 августа, и 16 августа для поступающих, которые будут сдавать вступительные испытания в учреждении высшего образования.

Творческие конкурсы и вступительные экзамены на места государственного заказа будут проводиться с 1 по 12 августа. Предоставление рекомендаций для зачисления на бюджет будет происходить не позднее 27 августа, а подача абитуриентами документов для зачисления – до вечера 31 августа.

Кроме того, чтобы подать документы в учебное заведение абитуриентам не обязательно ехать туда лично – оригиналы документов можно будет отправить почтой.

Ранее "Комментарии" писали, что Министерство образования и науки опубликовало расписание уроков "Всеукраинской школы онлайн".

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