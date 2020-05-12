Через 30 лет температура на Земле станет опасной, - новое исследование климатологов

В XXI веке подъем уровня моря будет куда более сильным, чем полагали ранее, что приведет к катастрофическим последствиям для островных государств. Об этом заявили международные ученые под руководством исследователей из Наньянского технологического университета в Сингапуре.

Более сотни климатологов из разных стран мира оценили изменения среднего уровня моря при двух различных сценариях. Согласно первому, к 2100 году уровень моря поднимется на 0,5 метра. А к 2300-му - достигнет 0,5-2 метров, если температура повысится на два градуса. Второй сценарий еще более пессимистичен: уровень моря поднимется на 0,6-1,3 метра к 2100 году и на 1,7-5,6 метра к 2300 году в случае роста глобальных температур на 4,5 градуса.

Также эксперты уверены в том, что в ближайшие 50 лет географическое положение температурной ниши изменится сильнее, чем за шесть тысяч лет. Уже через тридцать лет в некоторых жарких государствах температура воздуха станет опасной для человека. Кроме того, для трети населения Земли средние годовые температуры превысят 29 градусов Цельсия. В качестве сравнения, сейчас такие условия характерны для 0,8% территории планеты, причем большую часть занимает Сахара.

Ранее мы сообщали, что ученые предупреждают о надвигающихся магнитных бурях. По информации Лаборатории рентгеновской астрономии солнца, в этом месяце человечество ожидает три вспышки подряд, а в июне такие явления произойдут дважды.

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