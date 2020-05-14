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В морском воздухе ученые нашли микропластик

Вместе с морским воздухом частички микропластика могут попадать в организм человека

сегодня, 08:28
Автор:

• Виолетта Комаровская

В морском воздухе ученые нашли микропластик

Ученые сразу из нескольких стран доказали, что микропластик может быть опасным не только для морей и океанов, но и для атмосферы. Частички мусора они обнаружили в морском воздухе, вдыхая который человек подвергает опасности свои легкие. Об этом сообщает исследовательский журнал Plos One.

Исследования проводили экологи из Франции, Великобритании и Южной Африки. Они изучили множество проб воздуха и воды и нашли путь, по которому микропластик попадает в атмосферу. К берегу пластиковую труху приносит волнами, затем мелкие частицы поднимаются ветром. Далее все банально: человек наслаждается морским воздухом и вместе с полезным йодом и распыленной солью вдыхает еще и микропластик. 

Обнаружить мелкий мусор в воздухе удалось в лаборатории под ультрафиолетовой лампой. В частности, в пробах из французского побережья Бискайского залива было около 20 пластиковых элементов на один кубометр воздуха. 

По данным экологов, сейчас в мире на морские и океанические побережья попадают до 136 000 тонн микроплатиска. Такие частицы не превышают в размере 5 мм и очень часто даже незаметны для человеческого глаза. Микропластик возникает из-за воздействия волн на различный мусор, который попадает в мировой океан. Это могут быть бутылки, пакеты и даже волокна синтетических тканей, в частности, одежды. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что в США дайверы создают защитные маски из океанического мусора. 


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Источник: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0232746
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