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ВНО-2020 в Украине пройдет по новым правилам

О новых рекомендациях для ВНО рассказали в Министерстве здравоохранения Украины и вынесли это на всеобщее обсуждение, выслушивая предложения до конца этого дня

сегодня, 10:45
Автор:

• Елена Волкова

ВНО-2020 в Украине пройдет по новым правилам

В этом году в связи с коронавирусом Внешнее независимое оценивание будет проходить по новым правилам. О новых рекомендациях для ВНО рассказали в Министерстве здравоохранения Украины и вынесли это на всеобщее обсуждение, выслушивая предложения до конца этого дня. 

Предполагается, что ВНО-2020 состоится с 25 июня по 17 июля. Если же карантин продлят и на июнь, то сессия для школьников пройдет с 17 августа по 4 сентября.

Так, чтобы уберечь школьников от риска заразиться коронавирусом во время сдачи тестов, в кабинетах будут открыты двери, а сами подростки будут сидеть друг от друга на расстоянии полутора метров. Кроме того, перед сдачей ВНО ребятам измеряют температуру. Все тестируемые должны быть в масках, а те, у кого обнаружат симптомы ОРВИ, будут допущены только на дополнительную сессию. В аудиториях будут дезинфицировать мебель, а также организуют дежурства школьной медсестры и бригады медиков.

Ранее “Комментарии” сообщали, что медики лабораторно подтвердили 260 новых случаев коронавируса в Украине - это на 65 человек меньше, чем за минувшие сутки. Таким образом, по состоянию на 9:00 утра вторника, количество инфицированных в нашей стране составляет 18876 человек. Об этом сообщает МОЗ Украины.


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Источник: comments.ua
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