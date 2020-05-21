Кембриджский университет отменил все очные лекции на следующий год

Кембриджский университет не будет проводить очные лекции. Такое ограничение вводится на год из-за эпидемии коронавируса. Это первый случай в Великобритании, когда учебное заведение полностью переводит обучение в онлайн и отказывается от классических очных лекций.

Студенты могут получить доступ к интернет-лекциям. Также, допускается, что преподаватели будут встречатся с небольшими группами студентов в случае учебной необходимости. Однако, на таких встречах участникам предписаны строгие нормы карантина — защитные средства, использование антисептических средств, соблюдение социальной дистанции.

Впрочем, руководство университета отмечает, что отказ от офлайн-лекций может быть пересмотрен в случае улучшения эпидемиологической обстановки.

Ранее Манчестерский университет уже выступил с заявлением о том, что переносит учебный процесс в интернет в следующем семестре. В Соединенном Королевстве закрыли все университетские городки.

Напомним, что Великобритания продолжает оставаться лидером по количеству зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 среди европейских стран.

Как сообщал портал "Комментарии", Йельский университет разработал онлайн-курс для борьбы с депрессией.

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