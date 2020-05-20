Антарктида зеленеет из-за изменений климата

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Почти полностью покрытая льдом Антарктида начала меняться
вместе с изменениями климата по всему миру. Например, поверх снега начали расти
зеленые водоросли, которые видно даже из космоса. Об этом сообщили в журнале Nature со
ссылкой на статью группы британских исследователей.
Ученые считают, что водоросли в Антарктиде могут стать
пищевой базой для других организмов, а также изменить экологическую систему
континента. Впервые такое явление описывали еще в середине прошлого века. Тогда
водоросли назвали богатым пищевым источником.
На размножение водорослей повлияло повышение температуры
воздуха всего на полтора градуса по Цельсию. Если температура будет повышаться
и дальше, то Антарктида может полностью преобразиться.
Ученый Мэтт Дэйви из Кембрижского университета сказал, что
такой симбиоз может сформировать новые места для жизни и начать новую
экологическую систему на нашей планете.
Как сообщал портал "Комментарии", Новая Зеландия предложила бороться с коронавирусом 4-дневной рабочей неделей.
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