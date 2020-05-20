Антарктида зеленеет из-за изменений климата

Почти полностью покрытая льдом Антарктида начала меняться вместе с изменениями климата по всему миру. Например, поверх снега начали расти зеленые водоросли, которые видно даже из космоса. Об этом сообщили в журнале Nature со ссылкой на статью группы британских исследователей.

Ученые считают, что водоросли в Антарктиде могут стать пищевой базой для других организмов, а также изменить экологическую систему континента. Впервые такое явление описывали еще в середине прошлого века. Тогда водоросли назвали богатым пищевым источником.

На размножение водорослей повлияло повышение температуры воздуха всего на полтора градуса по Цельсию. Если температура будет повышаться и дальше, то Антарктида может полностью преобразиться.

Ученый Мэтт Дэйви из Кембрижского университета сказал, что такой симбиоз может сформировать новые места для жизни и начать новую экологическую систему на нашей планете.

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