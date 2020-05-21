Минобразования назвало даты проведения ВНО в 2020 году

Министерство образования и науки Украины (МОН) опубликовало обновленный график проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба МОН.



МОН утвердило следующие даты:

- математика – 25 июня;

- украинский язык и литература – 30 июня;

- физика – 2 июля;

- испанский, немецкий, французский языки – 6 июля;

- английский язык – 7 июля;

- история Украины – 9 июля;

- биология – 13 июля;

- география – 15 июля;

- химия – 17 июля.

Определены и даты, когда можно будет узнать результаты ВНО:

- по математике, физике – до 16 июля;

- по украинскому языку и литературе, истории Украины, иностранных языках, биологии – до 24 июля;

- по географии, химии – до 28 июля.

Результаты тестирования обещают опубликовать на информационных страницах участников:

- по математике, физике – до 17 июля;

- по украинскому языку и литературе, истории Украины, иностранных языках, биологии – до 25 июля;

- по географии, химии – до 29 июля.

Кроме того, в МОН сообщают, что дополнительная сессия внешнего независимого оценивания запланирована на 23 июля-11 августа. Результаты дополнительной сессии будут определены и объявлены до 14 августа.

Напомним, в этом году в связи с коронавирусом Внешнее независимое оценивание будет проходить по новым правилам. Минобразования утвердило новые даты проведения тестирования, а также сообщило, что во время ВНО ученики и инструкторы будут обеспечены защитными масками, а пункты проведения – антисептиками.

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