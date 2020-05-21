Минобразования назвало даты проведения ВНО в 2020 году

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Министерство образования и науки Украины (МОН) опубликовало обновленный
график проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2020 году. Об этом
сообщает пресс-служба МОН.
МОН утвердило следующие даты:
- математика – 25 июня;
- украинский язык и литература – 30 июня;
- физика – 2 июля;
- испанский, немецкий, французский языки – 6 июля;
- английский язык – 7 июля;
- история Украины – 9 июля;
- биология – 13 июля;
- география – 15 июля;
- химия – 17 июля.
Определены и даты, когда можно будет узнать результаты ВНО:
- по математике, физике – до 16 июля;
- по украинскому языку и литературе, истории Украины, иностранных языках, биологии – до 24 июля;
- по географии, химии – до 28 июля.
Результаты тестирования обещают опубликовать на информационных страницах участников:
- по математике, физике – до 17 июля;
- по украинскому языку и литературе, истории Украины, иностранных языках, биологии – до 25 июля;
- по географии, химии – до 29 июля.
Кроме того, в МОН сообщают, что дополнительная сессия внешнего независимого оценивания запланирована на 23 июля-11 августа. Результаты дополнительной сессии будут определены и объявлены до 14 августа.
Напомним, в этом году в связи с коронавирусом Внешнее независимое оценивание
будет проходить по
новым правилам. Минобразования утвердило новые даты проведения
тестирования, а также сообщило, что во время ВНО ученики и инструкторы будут
обеспечены защитными масками, а пункты проведения – антисептиками.
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