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В Минобразования рассказали, как с сентября изменится обучение в школах

Стало известно, с чего начнется новый учебный год для школьников, которые должны наверстать определенные знания после карантина

сегодня, 11:43
Автор:

• Таисия Ерохина

В Минобразования рассказали, как с сентября изменится обучение в школах

С сентября в школах будет внедряться так называемое корректирующее обучение. Об этом в программе "Завтрак с 1+1" рассказала в.и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

Как пояснила Мандзий, технологии дистанционного обучения будут оставаться в учебном процессе и после карантина.

"Я думаю, что технологии дистанционного обучения будут использовать в школе больше и мы перейдем к другому формату обучения, - сказала она. - Будут сочетаться и классно-урочная система, и технологии смешанного обучения".

В МОН заявили, что до конца июня учителя получат рекомендации относительно того, как планировать следующий учебный год. Так, в сентябре у школьников будет время наверстать тот или иной материал, пропущенный из-за карантина. При этом, к каждому школьнику будет применяться индивидуальный подход.

"Будет так называемое "корректирующее обучение". Учителя смогут выяснить освоение материала учениками, который пришелся на карантин. И здесь будет исключительно индивидуальный подход исключительно каждого класса и каждого учителя", - заявила Мандзий.

Как сообщалось, Минобразования назвало даты проведения ВНО в 2020 году.


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Источник: https://youtu.be/TiSE1CKaY6w
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