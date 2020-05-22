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Шесть украинских университетов вошли в мировой рейтинг лучших

ХНУ им. В.Н. Каразина оказался выше других украинских университетов в рейтинге

сегодня, 22:08 583
Автор:

• Антон Корнилов

Шесть украинских университетов вошли в мировой рейтинг лучших

Шесть украинских высших учебных заведений вошли в мировой рейтинг лучших по версии QS World University Rankings 2020. Об этом сообщили в издании BBC.

Высшее место в рейтинге среди украинских университетов занял Харьковский национальный университет имени Василия Назаровича Карзаниа — 491 место. Остальные украинские высшие учебные заведения заняли в рейтинге места с 500 по 800.

Например, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко занял 541-550 места. НТУ "Харьковский политехнический институт" (или ХПИ) — 651-700 места. НТУ "Киевский политехнический институт" (или КПИ) – 701-750 места. Сумской государственный университет — 701-750 места. Львовский политехнический институт — 751-800 места.

В 2019 году в этот же рейтинг попали эти же шесть высших учебных заведений Украины.

В лидерах мирового рейтинга оказались четыре американских и одно британское высшее учебное заведение. Среди них Массачусетский технологический институт, Стэнфорд, Гарвард, Оксфорд и Калифорнийский технологической университет.

Как сообщал портал "Комментарии", 70% опрошенных американцев отказались от похода в кино при возможности просмотра премьеры онлайн.


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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-52770462
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