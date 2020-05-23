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Детсады в Украине будут работать по новым правилам: Минздрав опубликовал рекомендации на период карантина

Заведения дошкольного образования должны обеспечить работников средствами индивидуальной защиты, проводить дезинфекцию поверхностей минимум раз в 2 часа, влажную уборку 2 раза в день, а также проветривать помещение в течение дня

сегодня, 09:19
Автор:

• Татьяна Веремеева

Детсады в Украине будут работать по новым правилам: Минздрав опубликовал рекомендации на период карантина

Детские сады в Украине заработают уже в ближайший понедельник, 25 мая. Правда работать они пока будут не в привычном режиме. Министерство здравоохранения опубликовало временные рекомендации по организации работы детских садов на период карантина через COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

В частности, в рекомендациях Минздрава указано, что на входе в детсад обязательно будут измерять температуру – детей и работников не будут пускать в детсады с температурой выше 37,2 градусов. Сотрудники детсада также должны измерять температуру детям в течение дня и в случае, если у кого-то она поднимется выше 37,2 градусов, а также появятся симптомы острого респираторного заболевания (ОРВИ), об этом необходимо сообщить медработникам и родителям, и изолировать ребенка.

На входе в детские сады для дошкольников и их родителей должны быть оборудованы места для обработки рук спиртосодержащим антисептиком. Кроме того, должны висеть напоминалки о важность регулярного мытья и дезинфекции рук.

Также в Минздраве рекомендуют больше рассказывать детям о профилактике вирусных заболеваний, больше времени проводить на свежем воздухе, создать условия для соблюдения дистанции между детьми, ограничить занятия, требующие физического контакта или дополнительного инвентаря.

В связи с карантином из-за коронавируса Минздрав вводит ряд ограничений. Так, с понедельника будет запрещено:

- использовать многоразовые полотенца, мягкие игрушки и ковры с длинным ворсом;
- находиться в помещении в уличной обуви;
- проводить мероприятия с участием детей более чем из одной группы;
- проводить родительские собрания, кроме проводящих дистанционно.

Ранее "Комментарии" писали, что решение о том, открывать дошкольное учреждение или нет, каждая область будет принимать самостоятельно, учитывая эпидситуацию в регионе. Однако предусмотрены "неудобные нормы" – отныне родители будут передавать ребенка воспитателю не в группе, а на улице, чтобы не допускать столпотворений. Работу групп будут разбивать по времени - опять же, чтобы не было скопления людей.


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