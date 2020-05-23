Детсады в Украине будут работать по новым правилам: Минздрав опубликовал рекомендации на период карантина

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Детские сады в Украине заработают уже в ближайший
понедельник, 25 мая. Правда работать они пока будут не в привычном режиме. Министерство
здравоохранения опубликовало временные
рекомендации по организации работы детских садов на период карантина через
COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.
В частности, в рекомендациях Минздрава
указано, что на входе в детсад обязательно будут измерять температуру – детей и
работников не будут пускать в детсады с температурой выше 37,2 градусов.
Сотрудники детсада также должны измерять температуру детям в течение дня и в
случае, если у кого-то она поднимется выше 37,2 градусов, а также появятся
симптомы острого респираторного заболевания (ОРВИ), об этом необходимо сообщить
медработникам и родителям, и изолировать ребенка.
На входе в детские сады для дошкольников и их
родителей должны быть оборудованы места для обработки рук спиртосодержащим
антисептиком. Кроме того, должны висеть напоминалки о важность регулярного
мытья и дезинфекции рук.
Также в Минздраве рекомендуют больше
рассказывать детям о профилактике вирусных заболеваний, больше времени
проводить на свежем воздухе, создать условия для соблюдения дистанции между
детьми, ограничить занятия, требующие физического контакта или дополнительного
инвентаря.
В связи с карантином из-за коронавируса
Минздрав вводит ряд ограничений. Так, с понедельника будет запрещено:
- использовать многоразовые полотенца, мягкие
игрушки и ковры с длинным ворсом;
- находиться в помещении в уличной обуви;
- проводить мероприятия с участием детей более чем из одной группы;
- проводить родительские собрания, кроме проводящих дистанционно.
Ранее "Комментарии" писали, что решение о
том, открывать
дошкольное учреждение или нет, каждая область будет принимать
самостоятельно, учитывая эпидситуацию в регионе. Однако предусмотрены "неудобные
нормы" – отныне родители будут передавать ребенка воспитателю не в группе, а на
улице, чтобы не допускать столпотворений. Работу групп будут разбивать по
времени - опять же, чтобы не было скопления людей.
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