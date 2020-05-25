В МОН анонсировали начало экзаменационных сессий в ВУЗах

С 1 июня в высших учебных заведениях возможно проведение экзаменационных сессий в группах не более десяти человек, при условии, что в соответствующем регионе действует разрешение и ослабленный режим карантина. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на и. о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

При этом министр подчеркнула, что в основном вузы подготовлены к проведению экзаменов дистанционно.

"С 1 июня экзамены возможны в учреждениях высшего образования при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий, а также в группах не более десяти человек. Но все это зависит от каждой отдельной административной территории, потому что перед тем, как происходит ослабление карантинных мероприятий, должно быть принято решение областных комиссий по техногенно-экологическим вопросам и чрезвычайных ситуаций, - заявила Мандзий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Мининфраструктуре также обозначили примерные сроки, когда возобновится продажа железнодорожных билетов для пассажирского передвижения на поездах "Укрзализныця".





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