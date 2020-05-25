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Главная Новости Общество наука и обучение В МОН анонсировали начало экзаменационных сессий в ВУЗах
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В МОН анонсировали начало экзаменационных сессий в ВУЗах

По словам и. о. министра образования и науки Любомира Мандзий, экзамены для студентов могут начаться уже с 1 июня

сегодня, 21:28 comments606
Автор:

• Екатерина Белоброва

В МОН анонсировали начало экзаменационных сессий в ВУЗах

С 1 июня в высших учебных заведениях возможно проведение экзаменационных сессий в группах не более десяти человек, при условии, что в соответствующем регионе действует разрешение и ослабленный режим карантина. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на  и. о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

При этом министр подчеркнула, что в основном вузы подготовлены  к проведению экзаменов дистанционно.

"С 1 июня экзамены  возможны в учреждениях высшего образования при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий, а также в группах не более десяти человек. Но все это зависит от каждой отдельной административной территории, потому что перед тем, как происходит ослабление карантинных мероприятий, должно быть принято решение областных комиссий по техногенно-экологическим вопросам и чрезвычайных ситуаций, - заявила Мандзий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Мининфраструктуре также обозначили примерные сроки, когда возобновится продажа железнодорожных билетов для пассажирского передвижения на поездах "Укрзализныця".



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ekzameny-vuzah-mogut-provodit-1-iyunya-mon-1590423619.html
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