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Ученые Йельского университета определили, кому генетически противопоказан алкоголь

Данные нового исследования, которое провели ученые медфакультета Йельского университета, в три раза превышают все известные генетические локусы риска

27 мая 2020, 08:40 comments663
Автор:

Елена Волкова

Ученые Йельского университета определили, кому генетически противопоказан алкоголь

Ученые медфакультета Йельского университета провели новое исследование и определили, кому категорически противопоказан алкоголь на генетическом уровне.

Так, медики провели геномный анализ 435 000 человек и составили 29 генетических вариантов, которые связаны с проблемным употреблением спиртного. Причем новые данные в три раза превышают все известные генетические локусы риска - говорит профессор генетики и нейробиологии Йельского университета Йоэль Джоэл. По его словам, ученые искали общие генетические варианты среди тех, кто отвечал критериям непереносимости алкоголя, включая медицинские последствия. Интересно, что им удалось собрать информацию и о генетических факторах риска ряда психических расстройств. Данные помогут исследователям изучить общие генетические связи между проблемным употреблением алкоголя, депрессией и тревогой.

Генетики говорят, что обнаруженные ими факторы риска передаются по наследству не только на уровне мозга, но и в консервативных регуляторных областях генома (при употреблении алкоголя), которые отвечают за определенные биологические функции.

Напомним, после многочисленных исследований пациентов, которые переболели коронавирусом, ученые и медики пришли к выводу: часть людей, которые перенесли COVID-19, будут иметь долгосрочные проблемы со здоровьем. Об этом, в частности, заявил кардиолог из Медицинской школы Йельского университета Джозеф Бреннан. Исследователи имеют основания полагать, что экс-носители коронавируса будут иметь проблемы, связанные с повреждением легких, сердца, нервной системы и даже интеллекта. Прежде всего, на легких после вирусной пневмонии могут остаться рубцы, которые снижают способность легких поглощать воздух и превращать его в кислород. У человека возникает постоянное чувство дискомфорта и сухой кашель, говорят в Университете Южной Калифорнии, предполагая, что такие изменения в легочной ткани могут иметь необратимый характер.


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Источник: comments.ua
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