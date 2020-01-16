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Офис генпрокурора ищет "новых" людей

Офис генерального прокурора объявил о наборе сотрудников

сегодня, 11:52
Автор:

• Сергей Медведев

Офис генерального прокурора начал принимать документы кандидатов на вакантные должности. Об этом сообщает пресс-служба ОГП. В ведомстве подчеркивают, что новые сотрудники не должны иметь опыта работы в "системе". 

"Мы ищем профессиональных и добропорядочных специалистов, которые не работали в старой прокуратуре, и имеют потенциал эффективно работать и стать будущим новой прокуратуры", говорится в сообщении.

Кандидаты должны иметь профильное образование, безупречную репутацию и желание "менять систему изнутри". Сотрудникам предлагают конкурентную оплату труда (около 29 тыс. грн  и надбавки), а также профессиональные тренинги. Желающим работать в Офисе придется пройти многоэтапный отбор и стажировку. Ранее в ОГП сообщили, что в ведомстве откроют более 200 вакансий.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине начал работу Офис генерального прокурора, который создан в рамках реформы вместо Генеральной прокуратуры Украины.


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Источник: https://www.gp.gov.ua/job?fbclid=IwAR0eZgdRSXmgKTtiYUmLw5wJxplfEEigTIb47ztJTBBlIg02uATfcgOt9SE
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