Офис генпрокурора ищет "новых" людей

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Офис генерального прокурора начал принимать документы кандидатов на вакантные должности. Об этом сообщает пресс-служба ОГП. В ведомстве подчеркивают, что новые сотрудники не должны иметь опыта работы в "системе".
"Мы ищем профессиональных и добропорядочных специалистов, которые не работали в старой прокуратуре, и имеют потенциал эффективно работать и стать будущим новой прокуратуры", говорится в сообщении.
Кандидаты должны иметь профильное образование, безупречную репутацию и желание "менять систему изнутри". Сотрудникам предлагают конкурентную оплату труда (около 29 тыс. грн и надбавки), а также профессиональные тренинги. Желающим работать в Офисе придется пройти многоэтапный отбор и стажировку. Ранее в ОГП сообщили, что в ведомстве откроют более 200 вакансий.
Как сообщал портал "Комментарии", в Украине начал работу Офис генерального прокурора, который создан в рамках реформы вместо Генеральной прокуратуры Украины.
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