Милованов заявил, что уровень безработицы в Украине падает, а не растет

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Министр развития экономики, торговли и сельского
хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что рост безработицы на 17%
свидетельствует на самом деле о падении уровня незанятости. Об этом он сообщил на своей
странице в Facebook.
По его данным, если сравнивать уровень безработицы за 9
месяцев 2018 и 2019 годов - он снизился с 8,6 до 8,1%. Относительно последних показателей
за декабрь - повышения на 17% - то министр отметил одну общую тенденцию.
"Рост официально зарегистрированных с ноября по декабрь происходит каждый год. Обычно на 15-17%. Это сезонное явление связано с
уменьшением работы в сельском хозяйстве в этот период", - заверил министр.
А вот если сравнить процент с показателем за аналогичный месяц
прошлого года, то, пишет Милованов, есть понижение. Также он добавил, что следует
учитывать разницу между данными о зарегистрированных официально и всеми
безработными.
"Дело в том, что на учет в Государственную службу занятости
обращаются только 22% нетрудоустроенных лиц, то есть статус официально
зарегистрированного имеет только каждый 5-й безработный украинец", - сообщил
Милованов.
По его данным, о положительной динамике свидетельствует и постепенное уменьшение среднегодовой численности зарегистрированных безработных - с 460 тыс человек в 2015 году до 306 тыс человек в прошлом году.
Ранее "Комментарии" писали, что Милованов пояснил, при каких
обстоятельств работодатель сегодня может уволить работника.
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