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Милованов заявил, что уровень безработицы в Украине падает, а не растет

Несмотря на высокий показатель безработицы в декабре, министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов говорит о положительной динамике

24 января 2020, 15:59
Автор:

• Таисия Ерохина

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что рост безработицы на 17% свидетельствует на самом деле о падении уровня незанятости. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его данным, если сравнивать уровень безработицы за 9 месяцев 2018 и 2019 годов - он снизился с 8,6 до 8,1%. Относительно последних показателей за декабрь - повышения на 17% - то министр отметил одну общую тенденцию.

"Рост официально зарегистрированных с ноября по декабрь происходит каждый год. Обычно на 15-17%. Это сезонное явление связано с уменьшением работы в сельском хозяйстве в этот период", - заверил министр.

А вот если сравнить процент с показателем за аналогичный месяц прошлого года, то, пишет Милованов, есть понижение. Также он добавил, что следует учитывать разницу между данными о зарегистрированных официально и всеми безработными.

"Дело в том, что на учет в Государственную службу занятости обращаются только 22% нетрудоустроенных лиц, то есть статус официально зарегистрированного имеет только каждый 5-й безработный украинец", - сообщил Милованов.

По его данным, о положительной динамике свидетельствует и постепенное уменьшение среднегодовой численности зарегистрированных безработных - с 460 тыс человек в 2015 году до 306 тыс человек в прошлом году.

Ранее "Комментарии" писали, что Милованов пояснил, при каких обстоятельств работодатель сегодня может уволить работника.


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Источник: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004775745586&fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAPslQkUzs9vT8kiKvEGDCLydM27_ErDBPO-txRCbgsK6RX85JyfsyKWK-bSNjabue72LRvtPY8nsk-
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