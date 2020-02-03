Служба труда проверит тысячи работодателей

Государственная служба по вопросам труда приступает к массовым проверкам работодателей. В первую очередь под инспекции попадут предприятия торговли, общепита и временного размещения. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

"Во время инспекционной кампании, в течение 10 рабочих дней, планируется проверить не менее 3 тысяч работодателей", - говорится в сообщении ведомства.

В поле внимания инспекторов попадут работодатели, которые с высокой вероятностью пользуются незадекларированным трудом граждан и те, кто не успел оформить трудовые отношения со своими работниками. В министерстве также напомнили, что за нарушение трудового законодательства полагаются штрафы в размере от 1 до 30 минимальных зарплат, что составляет до 141690 тыс. грн.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал, при каких условиях работодатель может уволить работника.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!