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Служба труда проверит тысячи работодателей

В Украине пройдет кампания по проверке работодателей

сегодня, 13:49
Автор:

• Сергей Медведев

Служба труда проверит тысячи работодателей

Государственная служба по вопросам труда приступает к массовым проверкам работодателей. В первую очередь под инспекции попадут предприятия торговли, общепита и временного размещения. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

"Во время инспекционной кампании, в течение 10 рабочих дней, планируется проверить не менее 3 тысяч работодателей", - говорится  в сообщении ведомства. 

В поле внимания инспекторов попадут работодатели, которые с высокой вероятностью пользуются незадекларированным трудом граждан и те, кто не успел оформить трудовые отношения со своими работниками. В министерстве также напомнили, что за нарушение трудового законодательства полагаются штрафы в размере от 1 до 30 минимальных зарплат, что составляет до 141690 тыс. грн.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал, при каких условиях работодатель может уволить работника.


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Источник: https://www.unian.net/economics/other/10857047-sluzhba-truda-v-fevrale-proverit-ne-menee-3-tysyach-rabotodateley.html
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