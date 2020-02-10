Прокурор по делу Шеремета уже получил премию за работу

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9 404,58
ETH/USD
191,59
LTC/USD
71,27
USD/UAH
24,95
EUR/UAH
27,65
RUB/UAH
0,39
Прокурор Сергей Зузак, который является единственным государственным обвинителем в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, получил премию от Офиса генпрокурора. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на ответ Офиса генпрокурора, на свой запрос.
Так, по информации от источника, Зузак был включен в группу прокуроров 21 декабря. За этот период он уже успел получить премию, но в Офисе генпрокурора отказались указать, в каком именно объеме.
"За указанный период премирование Зузака С.А. осуществлялось в среднеопределенном размере, так же как и других сотрудников Генеральной прокуратуры Украины и Офиса Генерального прокурора", - указано в сообщении ведомства.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в сеть было выложено видео следственного эксперимента по делу об убийстве Павла Шеремета, в котором главными подозреваемыми проходят волонтеры и ветераны АТО.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости