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Прокурор по делу Шеремета уже получил премию за работу

Офис генпрокурора выписал премию единственному прокурору в суде по делу об убийстве Павла Шеремета Сергею Зузаку

сегодня, 18:06
Автор:

• Екатерина Белоброва

Прокурор по делу Шеремета уже получил премию за работу

Прокурор Сергей Зузак, который является единственным государственным обвинителем в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, получил премию от Офиса генпрокурора. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на ответ Офиса генпрокурора, на свой запрос.

Так, по информации от источника, Зузак  был включен в группу прокуроров 21 декабря. За этот период он уже успел получить премию, но в Офисе генпрокурора отказались указать, в каком именно объеме.

"За указанный период премирование Зузака С.А. осуществлялось в среднеопределенном размере, так же как и других сотрудников Генеральной прокуратуры Украины и Офиса Генерального прокурора", - указано в сообщении ведомства.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в сеть было выложено видео следственного эксперимента по делу об убийстве Павла Шеремета, в котором главными подозреваемыми проходят волонтеры и ветераны АТО.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ofis-genprokurora-vypisal-premiyu-prokuroru-1581348718.html
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